С ним нет связи четыре дня: 26-летний белорусский турист пропал на Эльбрусе

Сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии начали поиски 26-летнего молодого человека, который отправился покорять Эльбрус и пропал. Последний раз он выходил на связь четыре дня назад, передает Telegram-канал Mash.

К спасателям обратились родственники парня. Он прибыл в Кабардино-Балкарию из Белоруссии. Гражданин соседней республики хотел подняться на вершину Терсколак, которая находится в юго-восточном отроге Эльбруса.

Белорусу предстояло подняться на высоту около 4 тысяч метров. Детали его похода пока не известны. Свое восхождение молодой человек не зарегистрировал. На данный момент спасатели осматривают местность при помощи вертолета.

Ранее сообщалось, что пропавшего в горах Сочи 58-летнего альпиниста нашли живым. Сергей Мельников находился в приграничном селе Аигба.