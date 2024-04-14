С нетерпением ждала встречи: студентка лишилась ноги и жизни после свидания с мужчиной

В американском Висконсине 19-летняя студентка была зверски убита во время свидания с 33-летним мужчиной. Правоохранители задержали подозреваемого. За совершенное преступление ему грозит пожизенное заключение, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Девушка, по словам коллег, с тетерпением ждала встречи с мужчиной, которого не так давно повстречала. Она ушла на свидание, но на следующий день не вышла на работу. Знакомые забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители в скором времени обнаружили сгоревший автомобиль американки. А после они нашли на пляже ногу, которая, как предполагалась, принадлажела студентке. Конечность была отпилена.

В скоре стражи порядка задержали мужчину, видившего девушку последним. У него него дома оказалсь кровь погибшей. Также были идентифицированы другие останки.

Ранее россиянин выбросил свою девушку в мусоропровод после встречи с ней. Инцидент произошел в Ленобласти.