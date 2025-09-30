«С нетерпением ждал своего будущего»: танцевавший жених умер в объятиях невесты на свадьбе

Свадебное торжество в Египте обернулось трагедией. Жених умер от остановки сердца прямо во время танца с невестой, передает издание Gulf News.

На мероприятии собрались десятки, а то и сотни людей. Все они стали свидетелями скоропостижной кончины жениха. Однако еще большее потрясение испытала невеста, в чих объятиях умер родной человек.

Гости свадьбы попытались привести мужчину в чувства, но безуспешно. Впоследствии врачи, которые осмотрели покойного египтянина, сообщили, что у того случилась внезапная остановка сердца.

«Он был полон жизни, улыбался, с нетерпением ждал своего будущего», — написал один из друзей жениха.

В Индии свадебное торжество тоже обернулось трагедией из-за смерти жениха. На мужчину напали родственники невесты. Спор между семьями возник из-за музыки на мероприятии.