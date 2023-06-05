С места убежал высокий брюнет: подростка в Москве мог поджечь 15-летний хулиган

Подростка в Москве мог поджечь 15-летний хулиган. Об этом следователям рассказала мать ребенка, который попал в реанимацию с ожогами 80% тела.

Женщина запрещала своим сыновьям-близнецам общаться с этим парнем. По словам родительницы, он был хулиганом и часто попадает в неприятности.

Также известно, что брат пострадавшего бросился искать этого парня, но его остановили взрослые. Они испугались, что тот может натворить беды.

Мальчик, получивший ожоги, растет с бабушкой и матерью. Отец скончался, когда дети были маленькие.

Дворник, который тушил подростка своей курткой, рассказал, что с места убежал высокий брюнет, пишет сайт mk.ru. Уточняется, что инцидент произошел на площадке на Чечерском проезде.

В настоящее время выясняют обстоятельства происшествия. Ход дела контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

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