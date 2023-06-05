С места убежал высокий брюнет: подростка в Москве мог поджечь 15-летний хулиган
Мать рассказала следователям в Москве, что ее сына мог поджечь 15-летний хулиган.
Фото: Freepik
Подростка в Москве мог поджечь 15-летний хулиган. Об этом следователям рассказала мать ребенка, который попал в реанимацию с ожогами 80% тела.
Женщина запрещала своим сыновьям-близнецам общаться с этим парнем. По словам родительницы, он был хулиганом и часто попадает в неприятности.
Также известно, что брат пострадавшего бросился искать этого парня, но его остановили взрослые. Они испугались, что тот может натворить беды.
Мальчик, получивший ожоги, растет с бабушкой и матерью. Отец скончался, когда дети были маленькие.
Дворник, который тушил подростка своей курткой, рассказал, что с места убежал высокий брюнет, пишет сайт mk.ru. Уточняется, что инцидент произошел на площадке на Чечерском проезде.
В настоящее время выясняют обстоятельства происшествия. Ход дела контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.
Ранее мы писали об этом происшествии подробнее.