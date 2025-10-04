С места преступления изъяли молоток и нож: вдова и сын известного якутского политика найдены мертвыми в квартире

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство вдовы и сына известного якутского политика Саввы Михайлова, передает Telegram-канал Baza. Их трупы обнаружили в квартире по месту проживания.

Вдове погибшего политика 40 лет, а ее маленькому сыну 11. Их тела нашли при осмотре квартиры в 202-м микрорайоне Якутска. Глава семейства умер еще в 2023 году в госпитале после того, как побывал в зоне СВО.

По предварительной информации, к двойному убийству может быть причастна несовершеннолетняя дочь Михайлова. Девушке — 16 лет. Сейчас с ней работают следователи. С места преступления стражи порядка изъяли молоток и нож.

