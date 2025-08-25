«С мерами безопасности было не очень»: друг пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал, как проводился заплыв

Друг пропавшего в Стамбуле российского пловца Николая Свечникова заявил, что во время заплыва «Босфор-2025» были проблемы с безопасностью. Об это он рассказал в разговоре с 360.ru.

По словам мужчины, несмотря на серьезную организацию соревнования, с точки зрения безопасности подготовка к ним прошла не лучшим образом.

«С мерами безопасности во время заплыва было не очень, как я понял. Никаких коптеров, мало катеров, хотя организовывал все Олимпийский комитет», — отметил друг Свечникова.

Также он добавил, что перед заплывом у Николай не было никаких проблем со здоровьем. Он себя хорошо чувствовал.

«Мы пока не знаем, что произошло и как мог пропасть такой профессиональный пловец, как он. Перед стартом, насколько я знаю, с ним все было хорошо», — рассказал мужчина.

Сообщается, что близкие пропавшего спортсмена пытаются подключить сотрудников российского посольства, чтобы повлиять на турецкую сторону. Хотя поиски Николай уже ведутся, реакция от местных властей по-прежнему остается слабой, добавил источник издания.

Ранее была названа вероятная причина пропажи россиянина во время заплыва через Босфор.