«С любовью. Счастливой Пасхи»: женщина убила шоколадным яйцом 7-летнего ребенка

В Бразилии семейство отравилось шоколадным яйцом. В результате случившегося умер семилетний мальчик. По подозрению в причастности к его гибели задержали 35-летнюю женщину. Именно она отправила опасную посылку, передает The Mirror.

Женщина, вероятно, имела определенный умысел. Глава отравившегося семейства раньше состоял с ней в отношениях. К шоколадному яйцу бразильянка приложила записку: «С любовью, Мириан Лира. Счастливой Пасхи».

Помимо мальчика, лакомство попробовали его мама и сестра. Однако им повезло больше — сейчас женщина и дочь в больнице, где им оказывается необходимая помощь. Яйца, которые получило семейство, отправлены на экспертизу.

Ранее в Бразилии женщина отравила шестерых родственников кексом. В нем содержался мышьяк.