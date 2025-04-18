Опубликовано 18 апреля 2025, 20:431 мин.
«С любовью. Счастливой Пасхи»: женщина убила шоколадным яйцом 7-летнего ребенка
В Бразилии женщина пожелала ребенку «счастливой Пасхи» и отравила его яйцом .
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В Бразилии семейство отравилось шоколадным яйцом. В результате случившегося умер семилетний мальчик. По подозрению в причастности к его гибели задержали 35-летнюю женщину. Именно она отправила опасную посылку, передает The Mirror.
Женщина, вероятно, имела определенный умысел. Глава отравившегося семейства раньше состоял с ней в отношениях. К шоколадному яйцу бразильянка приложила записку: «С любовью, Мириан Лира. Счастливой Пасхи».
Помимо мальчика, лакомство попробовали его мама и сестра. Однако им повезло больше — сейчас женщина и дочь в больнице, где им оказывается необходимая помощь. Яйца, которые получило семейство, отправлены на экспертизу.
Ранее в Бразилии женщина отравила шестерых родственников кексом. В нем содержался мышьяк.