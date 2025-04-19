«С любовником уехала»: что рассказал муж о женщине, обезглавленной на Урале

Женщина, найденная обезглавленной в Свердловской области, уехала с шестилетним сыном от мужа к знакомому. Россиянка пропала после конфликта с супругом.

Супруг убитой Ольги Дмитрий рассказал, что 49-летний Александр приехал к жене, когда он ушел на работу. Женщина забрала сына и уехала к нему.

«Мне ничего не сказала. Зачем она это сделала, я не знаю. Они были знакомы. Когда она не вернулась и перестала отвечать на звонки, я обратился в полицию», - рассказал мужчина в разговоре с Kp.ru.

Муж пропавшей пытался найти ее через разные группы в соцсетях. В одной из них Александра назвали любовником Ольги.

«Сам сказал, что с любовником уехала, а теперь ищет», - написал один из комментаторов.

По данным E1.ru, женщина уехала после конфликта с мужем из Нижнего Тагила в Серов, где проживал Александр. Дядя россиянки утверждает, что друг должен был оказать ей поддержку, к нему она ехала за защитой.

Ребенок Ольги серьезно болел – у него выявили рак мочевого пузыря, но мальчик сумел справиться с болезнью.

Об Александре известно только то, что он никогда не был судим. Ранее занимал руководящую должность на Серовском молокозаводе и был ведущим инспектором в городском центре занятости. В последнее время мужчина нигде не работал.

Напомним, погибшая выпивала с новым знакомым. В один момент ребенок заплакал. Хозяин дома решил успокоить несовершеннолетнего и толкнул его. Мальчик ударился головой и погиб, а после мужчина набросился на его мать. 18 апреля подозреваемого отправили в СИЗО.