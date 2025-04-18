Приехали в гости: хозяин отрезал голову знакомой после застолья и убил ее шестилетнего сына

В Свердловской области расследуют гибель женщины, чью голову нашли местные жители. Как оказалось, к ее убийству причастен знакомый. Кроме того, он расправился с сыном россиянки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина приехала к знакомому в гости с шестилетним сыном из Нижнего Тагила. В один из дней взрослые впивали, а ребенок бегал в другой комнате. Хозяин дома решил успокоить несовершеннолетнего и толкнул его. Мальчик ударился головой и погиб. Затем мужчина набросился на его мать.

Уралец зарезал женщину, расчленил труп и выбросил его в мусорку. Спустя время его задержали по подозрению в убийств. Незадолго до этого мужчина попал в больницу с гематомами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти местной жительницы. Ее жесткого убили, расчленили, а после вывезли из дома на тележке.