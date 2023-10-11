Два поезда столкнулись на станции в московском метро: машиниста зажало в кабине

Два поезда столкнулись на станции в московском метро. Отмечается, что все произошло на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, в аварии пострадали два человека – девушка и машинист одного из поездов. Мужчина оказался зажат в кабине в результате столкновения двух поездов.

Очевидцы рассказали журналистам, что услышали хлопок между вагонами и заметили задымление. На место происшествия выехали экстренные службы.

На данный момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Также увеличились интервалы движения поездов в обратную сторону.

По информации Telegram-канала 112, предварительная причина столкновения поездов в метро – отказ тормозов. Один из поездов был перегоночным.

Ранее мы писали о том, как машинисту поезда стало плохо на станции «Охотный Ряд» московского метро.