«С лица начала слезать кожа»: в Екатеринбурге 6-летний мальчик умер от неизвестного заболевания

В одной из больниц Екатеринбурга скончался шестилетний мальчик от неизвестной болезни. За полгода до смерти ему диагностировали сразу три вида герпеса, и практически с каждым днем список пополнялся. Однако точно определить, почему ребенок ушел из жизни, пока не удается. Подробности сообщает издание E1.ru.

По информации источника, впервые родители несовершеннолетнего забили тревогу в 2022 году, когда заметили на теле сына сыпь. Также у него начала болеть голова и подниматься температура. Медики, осматривавшие мальчика, выявили у него аллергию и стали лечить именно ее, но никаких результатов не было – маленькому пациенту не становилось лучше.

Из-за отсутствия положительной динамики, медики посоветовали родителям сдать платные анализы и уже после них сообщили, что у ребенка персистирующая герпетическая инфекция. Вновь изменили лечение – безрезультатно. У мальчика стала подниматься температура выше 40 градусов, а точного диагноза так и не было.

«Он плакал, что холодно, я ненадолго укрывала его полотенцем. С 19 апреля у него начали появляться синяки на пальцах ног, а с 25 апреля он стал опухать, с лица начала слезать кожа», - вспоминает мама погибшего.

Пока мальчик страдал от лихорадки, врачи находили у него все новые и новые недуги - вторичный гемофагоцитарный синдром, тромбоз мелких периферических ветвей легочной артерии, прогрессирующий герпес, анемию третьей степени. Однако, несмотря на это, пациента все же выписали из больницы и отправили домой. А пока он находился за пределами медицинского заведения, был проведен консилиум с московскими врачами, на котором решали, как помочь ребенку.

Столичные специалисты запросили, чтобы мальчик вновь сдал анализы, но сделать этого уже не удалось. Вскоре он скончался в реанимации. У него остановилось сердце. «Патологоанатом не определил инфекцию. Проводят сейчас экспертизу. До сих пор нет точного диагноза», - отметил отец ребенка.

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