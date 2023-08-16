«Рядом стоял велосипед и лежали вещи»: в центре Екатеринбурга мужчина случайно утонул в фонтане

В Екатеринбурге 25-летний мужчина утонул в городском фонтане «Каменный цветок». По предварительной информации, погиб местный житель случайно из-за несчастного случая. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно со слов свидетельницы, тело нашли недалеко от Плотинки. Молодой человек скончался в воде. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но реанимировать его уже не удалось.

«Сказали, что несчастный случай — утонул в фонтане. Рядом стоял велосипед молодого человека и лежали его вещи», - рассказала женщина.

В Следственном комитете по региону подтвердили смерть россиянина. На данный момент проводятся все необходимые проверки. Отмечается, что телесных подтверждений на мужчине не было обнаружено.

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