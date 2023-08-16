Роковое сочетание: молодой любитель вейпов расслабился в ванне с электронной сигаретой и умер

Московский девятиклассник умер у себя в квартире в Щербинке после принятия ванны и курения электронной сигареты. Его бездыханное тело в кровати обнаружила дочь тети. Врачи не смогли реанимировать школьника, передает Life.ru.

По предварительной информации, умерший 16-летний подросток был заядлым курильщиком. Он любил электронные сигареты, за что даже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних — в прошлом году его поймали за парением вейпа в общественном месте.

Накануне трагического события, 13 августа, юноша вернулся домой около 23:00 по московскому времени и сразу же направился принимать ванну. Параллельно с этим он курил электронную сигарету. Через час несовершеннолетнему вейперу стало плохо: юношу стошнило и он лег спать.

Утром, перед уходом на работу, его проверила тетя. А уже через несколько часов женщине позвонила дочь. Она сказала по телефону, что брат не просыпается и не дышит. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть юноши. Для установления точной причины гибели девятиклассника его тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Екатеринбурге шестилетний мальчик скончался от неизвестного заболевания. Из-за чего ребенок ушел из жизни не удается определить до сих пор.