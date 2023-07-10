Рядом с трупом занимались сексом: россиянин убил девушку и привел в квартиру любовницу

В Великом Новгороде молодой человек убил девушку из-за страха, что она узнает о его изменах. Спустя три дня он привел в квартиру любовницу – пара занималась сексом рядом с трупом.

Подробности этой истории приводит сайт kp.ru.

Убитой оказалась 23-летняя девушка, которая пропала в своей квартире. Ее искали около месяца, а в итоге тело нашли в ее жилище.

Труп был спрятан в металлической бочке, она стояла на балконе.

В убийстве девушки признался сожитель. Некоторое время назад он влюбился в другую и начал изменять. Страх, что девушка узнает, не давал покоя.

Парень признался: в момент убийства он соображал, что делает. Сначала задушил девушку ручкой от сумки, а спустя несколько дней засунул тело в бочку. Вынести бочку на балкон помог друг – приятель не знал, что внутри.

Убийство произошло 1 июня, а уже 4 числа юноша привел в квартиру убитой любовницу.

«А рядом с бочкой с трупом занимались сексом», - сообщил изданию источник.

Подозреваемый был задержан в квартире любовницы – он, хоть и не сразу, но переехал к той самой девушке, с которой изменял. Юноша признал вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о похожем случае в Волгоградской области, где парень убил сожительницу и спрятал тело в колодце.