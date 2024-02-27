Рядом с телом лежали оружие и чехол от гитары: сбежавшего из дома 18-летнего парня нашли мертвым

В Нижегородской области заверщились поиски 18-летнего местного жителя, который сбежал из дома. Молодого человека нашли мертвым. Рядом с ним лежало ружье и чехол от гитары, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Об исчезновении парня стало известно накнуне, 26 февраля. Вечером о пропаже сына заявил инженер Нижегородской ГЭС. По словам мужчины, молодой человек ушел из дома в Городце после десяти вечера и взял с собой ружье.

Стражи порядка сразу после этого организовали поиски парня, а также предупредили местных жителей о случившемся. Они рекомендовали не предпринимать попыток вступить с ним в диалог.

А сегодня стало известно, что молодой человек погиб при невыясненных обстоятельсвах. По факту трагичного случая организована проверка.

Ранее в Подмосковье обнаружили тела мужчины и женщины. Они лежали в бытовке и были оглоданы кошками.