Рядом лежали тетрадка и пистолет: в Ленобласти отец нашел сына с простреленной головой

В Ленинградской области 16 марта было обнаружено тело девятиклассника с простреленной головой. Мальчика нашел его 58-летний отец в квартире. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Трагический инцидент произошел в деревне Новое Девяткино. Осведомленный источник сообщил СМИ, что мальчик был уже мертв, когда в квартиру пришел его родитель. Рядом с трупом лежали тетрадка с текстом, травматический пистолет и семь патронов. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Информации о произошедшем на данный момент не особо много. Правоохранители сейчас выясняют, что могло привести к смерти подростка, а также сделал он это сам или же в деле задействовано третье лицо. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках в одной из квартир многоквартирного дома было обнаружено тело молодой девушки, работающей стюардессой. Труп висел на смесителе в ванной комнате, а рядом с ней лежали бинты. Сотрудницу авиакомпании нашла ее коллега, которая попала в жилье благодаря тому, что дверь не была заперта. Однако, как сообщил источник, в полицию позвонила не она, а некий мужчина по имени Иван.

Позже появилась информация, что стюардесса была любовницей одного из пилотов. Перед смертью она собиралась рассказать об этой связи жене мужчины. Остальные обстоятельства выясняются.