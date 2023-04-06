Рядом лежал телефон: мужчина умер от удара током в ванной московской квартиры

В Москве мужчина умер от удара током во время принятия ванны. Инцидент случился в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, трагедия произошла днем в среду, 5 апреля. Хозяйка квартиры на улице Молодцова вернулась домой и обнаружила тело 31-летнего мужа в ванне. Предполагается, что мужчина умер от удара током, так как в ванне был телефон с зарядкой.

Сообщается, что погибший работал шеф-поваром в ресторане.

Ранее мы писали о том, как в подмосковной Дубне трехлетняя девочка утонула в ванне в кипятке, пока мама ходила в магазин. По данным источника, отец утром уехал на работу, а мать осталась дома с двумя детьми. Один ребенок – четырехлетний мальчик, второй – трехлетняя дочка. В один момент женщина решила быстро сходить в магазин за продуктами, малышей она оставила одних в квартире. Когда мать вернулась, дочка лежала в ванне без сознания. Родительница вызвала бригаду скорой помощи, но медики уже не смогли спасти ребенка.

По словам четырехлетнего сына, его сестра захотела искупаться. Она открыла кран с водой, а потом упала в нее. Подчеркивается, что мальчик хотел достать сестру, но вода была слишком горячей.