Мама ушла в магазин: 3-летняя девочка утонула в ванне с кипятком в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне трехлетняя девочка утонула в ванне в кипятке, пока мама ходила в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, отец утром уехал на работу, а мать осталась дома с двумя детьми. Один ребенок – четырехлетний мальчик, второй – трехлетняя дочка. В один момент женщина решила быстро сходить в магазин за продуктами, малышей она оставила одних в квартире. Когда мать вернулась, дочка лежала в ванне без сознания. Родительница вызвала бригаду скорой помощи, но медики уже не смогли спасти ребенка.

По словам четырехлетнего сына, его сестра захотела искупаться. Она открыла кран с водой, а потом упала в нее. Подчеркивается, что мальчик хотел достать сестру, но вода была слишком горячей.

Сейчас следователи проводят различные проверки для установления точной причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что в Волхове годовалый ребенок попал в реанимацию, пролив на себя кипяток.

Отмечается, что неизвестно каким образом, но мальчик опрокинул на себя емкость с кипятком. В результате его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи выявили у малыша термический ожог на груди и плече первой-второй степени.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.