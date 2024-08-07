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Опубликовано 07 августа 2024, 15:41
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Рядом лежал баллон с азотом: гендиректора холдинга «Мастертел» нашли мертвым в Москве

Рядом с телом гендиректора холдинга «Мастертел» в Москве нашли баллон с азотом.
Рядом лежал баллон с азотом: гендиректора холдинга «Мастертел» нашли мертвым в Москве

© Freepik

В Москве нашли мертвым гендиректора холдинга «Мастертел» Виталия Езопова. Рядом с трупом лежал баллон с азотом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп Езопова нашли в квартире. Следов насильственной смерти не было. Причиной смерти назвали «несчастный случай».

Близкие предпринимателя заволновались, когда он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. В итоге пришлось вскрыть дверь в квартиру. Бизнесмен был мертв.

«Рядом с телом лежал баллон с надписью "азот"», - рассказал собеседник издания.

Холдинг, гендиректором и совладельцем которого был Езопов, является одним из крупнейших телекоммуникационных провайдеров Москвы и Петербурга.

Ранее сообщалось о смерти экс-кандидата в депутаты Евгения Никольского, который в апреле этого года убил жену и рассказал о преступлении в соцсетях.

Источник фото:Freepik
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева
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