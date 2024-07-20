Обморок и судороги: россияне отравились неизвестным газом в турецком отеле

Россияне, отдыхающие в пятизвездочном отеле в Турции, отравились газом неизвестного происхождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Все произошло утром 18 июля. Семья российских туристов, отдыхавшая в отеле, почувствовала недомогание. Взрослые проснулись с сильной головной болью, а ребенок сразу же после пробуждения упал в обморок. У мужчины, рассказавшем об инциденте, случились судороги.

Семью госпитализировали в клинику, где россияне заметили других постояльцев того же самого отеля. Их подключили к кислороду и капельнице, взяли кровь, пункцию. Врачи утверждают, что все поступившие отравились газом, но неизвестно, каким именно. Никакого запаха в номерах не было.

Состояние семьи нормализовалось ближе к вечеру. По возвращении в отель они встретили полицию. Пострадавшим гостям поменяли номера, некоторые предпочли покинуть гостиницу. Россиянам возместили ущерб, но они переживают о последствиях отравления.

До этого воспитанница детского сада в Подмосковье отравилась, выпив воды с хлоркой из чайника. Подробнее читайте здесь.