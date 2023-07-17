Рвота и ломота в костях: врачи обнаружили симптомы неизвестной болезни

У некоторых жителей египетской деревни Эль-Аликат врачи выявили симптомы не установленного ранее заболевания. По информации от Минздрава Египта, пациенты страдают от высокой температуры, ломоты в костях, рвоты и головокружения.

Чтобы изучить жалобы людей, были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. У заболевших взяли необходимые анализы. При этом госпитализация не потребовалась ни в одном из случаев.

Газета Al-Ahram пишет, что власти уже направили в деревню примерно 50 машин с медиками. По разным данным, страдают от симптомов неизвестной болезни от 200 до одной тысячи человек.

El-Ballad со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения сообщает, что все заболевшие лечатся дома, так как ближайшая больница расположена далеко от населенного пункта.

Ранее стало известно, что в Красноярске дикая белка пробралась через окно в квартиру и напала на местного жителя. Мужчина от укуса животного не пострадал.