Дикая белка пробралась в квартиру и напала на хозяина

Дикая белка пробралась в квартиру в центре Красноярска и напала на взрослого мужчину. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал руководителя Управления краевого Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Зверек залез в дом через открытое окно и укусил хозяина. Врачи передают, что с мужчиной сейчас все хорошо, он не пострадал.

Интересно, что это уже семнадцатый случай нападения диких животных на местных жителей.

«Первенство по количеству укусов занимают белки – 6 случаев, на втором месте обезьяны, третье место делят лисы и песцы, также кусались суслики, еноты и ласка», – прокомментировал Дмитрий Горяев.

Глава ведомства отметил, что далеко не всегда животные проявляли агрессию сами. Часто они нападали, когда люди хотели поймать их или покормить.

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