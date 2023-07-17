Дикая белка пробралась в квартиру и напала на хозяина
В Красноярске белка пролезла в квартиру через окно и укусила мужчину.
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Дикая белка пробралась в квартиру в центре Красноярска и напала на взрослого мужчину. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал руководителя Управления краевого Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.
Зверек залез в дом через открытое окно и укусил хозяина. Врачи передают, что с мужчиной сейчас все хорошо, он не пострадал.
Интересно, что это уже семнадцатый случай нападения диких животных на местных жителей.
«Первенство по количеству укусов занимают белки – 6 случаев, на втором месте обезьяны, третье место делят лисы и песцы, также кусались суслики, еноты и ласка», – прокомментировал Дмитрий Горяев.
Глава ведомства отметил, что далеко не всегда животные проявляли агрессию сами. Часто они нападали, когда люди хотели поймать их или покормить.
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