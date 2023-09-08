Рванули остатки пороха: стали известны подробности взрыва в московской квартире

Хозяйка квартиры в Москве, где стоял и взорвался сейф с оружием, рассказала журналистам подробности инцидента. Оказалось, что в металлическом ящике хранился только порох, который сначала загорелся, а после рванул, передает mk.ru.

Небольшой взрыв прогремел в пятницу, 8 сентября, на Зеленодольской улице в столице. Ударной волной выбило окна квартиры, один человек получил ранения. Пострадавшим оказался так называемый «муж на час», которого вызвала 50-летняя хозяйка жилища. Москвичка затеяла ремонт и решила избавиться от сейфа, который хранил ее отец.

Работник стал вскрывать металлический ящик с помощью болгарки. В процессе искры попали внутрь сейфа, там вспыхнул порох, в результате чего раздался взрыв. «Муж на час» получил травмы — его госпитализировали с ожогами лица и рук. Сама хозяйка квартиры не пострадала, так как в момент взрыва находилась на кухне.

Ранее в Санкт-Петербурге в рюкзаке у школьницы взорвался блок для подзарядки телефона. В результате случившегося никто не пострадал.