Рванула и потащила за собой: испуганная лошадь «задушила» веревками девятиклассника

Ученик девятого класса погиб в Челябинской области после того, как попытался вывести из загона лошадь. В какой-то момент животное испугалось, рвануло вперед и потащило за собой несовершеннолетнего. Мальчик погиб от удушения, передает Ura.ru.

Сообщение о смерти школьника поступило из поселка Бреды. Юноша помогал управляться с хозяйством и занимался лошадью. Девятикласснику было необходимо вывести животное из стойла с помощью веревок. В процессе оно сильно испугалось. Лошадь, почуяв опасность, рванула вперед и потащила за собой юного сельчанина.

Мальчик запутался в веревках, поэтому не смог освободиться. По этой же причине он погиб — считают правоохранители. Точная причина смерти несовершеннолетнего станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако уже сейчас выдвинуто предположение, что девятиклассник скончался от удушения. Эту версию проверят сотрудники Следственного комитета, которые уже начала проверку.

Ранее в Свердловской области десятилетний мальчик погиб, упав с вагона поезда. Несовершеннолетний увлекался опасным видом развлечения — зацепингом.