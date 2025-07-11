«Руки в ноги и домой в Москву!»: Ксения Шипилова попала в неприятную ситуацию на неделе высокой моды в Париже

Блогер Ксения Шипилова в своей соцсети рассказала, что на нее чуть не напали в Париже. Инцидент произошел перед показом Maison Margiela в рамках недели высокой моды.

По словам 34-летней бизнесвумен, мероприятие «возможно, специально» проводилось в одном из самых небезопасных районов французской столицы.

«Пока стояла позировала на стрите (традиционной фотосессии на улице перед шоу), сзади меня резко открылось окно, и парень в невменяемом состоянии хотел схватить меня за волосы и жутко орал. Руки в ноги и домой в Москву!», — сообщила Ксения.

Она добавила, что до ее прибытия на улице уже случились, как минимум, две потасовки. Об этом ей рассказали местные фотографы. Кроме того, в Париже, по ее словам, происходили и другие странные вещи.

«Нужно было спуститься в полуподвальное помещение. Внутри было несколько комнат, задекорированных по-разному. Публика была другая: это не те люди, которых обычно видишь на Schiaparelli или на Miu Miu», — рассказала Шипилова.

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