«Таких там оказалось много»: возлюбленную Niletto жестко обманули и обокрали на отдыхе в Барселоне

Девушка певца Niletto, Екатерина Золотовская, стала жертвой мошенников на отдыхе в Барселоне, где она отдыхала с подругой. Об этом пишет E1.ru.

Сообщается, что по пути в аэропорт, откуда девушки планировали полететь в Рим, один из злоумышленников облил Екатерину неизвестной жидкостью с неприятным запахом. В это время к ней подошел другой молодой человек, чтобы якобы помочь. И пока он обтирал наряд девушки салфетками, специально отвернул ее от дорогой сумки. Это и было главным трюком, которым воспользовался первый мошенник. Он схватил аксессуар и убежал.

Однако, когда возлюбленная певца обратилась к правоохранителям, ей сказали, что ничем не могут помочь. В сумке лежали деньги и загранпаспорт. К слову, в полицейском участке были и другие пострадавшие туристы.

«Таких, как мы, там оказалось много. Испанцы, русские и другие национальности. Один мужчина прям рыдал, у него также украли паспорт и деньги», — рассказала Екатерина.

Отдых был испорчен, и подруги стали замечать обман везде. Также один раз они сами стали свидетелями мошенничества.

«Мы увидели развод человека в 50 метрах от нас. Какие-то парни подбежали и поймали преступника, повели в полицию. Им аплодировала вся улица. Я носила телефон на веревочке, возле себя. Мы крепко держали сумки», — рассказала Екатерина.

Помощь Золотовской оказали в российском консульстве, где ей сделали временные документы. Девушка уже вернулась в Россию. В своих соцсетях она разместила пост о случившемся и посоветовала подписчикам быть внимательнее на отдыхе в Европе.

Ранее мы писали о том, как певец Niletto впервые вышел на публику со своей возлюбленной Екатериной и рассказал об отношениях.