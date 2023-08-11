«Руки отрежу и выкину собакам»: мать угрожала сыну ножом и попала на видео

Женщина в Смоленской области угрожала ножом своему двухлетнему сыну. Ее страшные слова попали на видео, которое оказалось в Сети. Об этом сообщается на сайте «Смоленск 2.0».

Источник утверждает, что женщина на видеокамеру угрожала складным ножом сыну 2,5 лет. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. На записи слышно, как мать грозит мальчику лишить его конечностей.

«Еще раз будешь маму бить – руки отрежу и выброшу собакам», – говорит женщина, не замечая, что ее снимают.

На такое поведение пожаловался бывший муж женщины. Он и опубликовал видеозапись.

«Угрожает нашему общему ребенку. Прокуратура Вязьмы и Следственный комитет отказывают в возбуждении уголовного дела. Как так?!» — подчеркнул мужчина.

Но на это дело среагировали в смоленском региональном управлении СК РФ. Официальный представитель ведомства Смоленской области Наталья Холодкова заявила, что на данный момент идет доследственная проверка. После ее окончания будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, что в ЯНАО пьяная мать вонзила нож в грудь спящего сына. Зарезать своего взрослого сына 45-летняя женщина попыталась еще в июне. Она выпивала вместе с 26-летним мужчиной, однако в какой-то момент между ними произошла ссора, которую не удалось мирно разрешить. После застолья россиянин ушел спать, а его мать взяла кухонный нож и направилась за ним с намерением зарезать.