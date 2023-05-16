«Руки мои водила по себе»: подозреваемый в изнасиловании в туалете бара уралец рассказал свою версию

После майских праздников СМИ опубликовали новость о задержании подозреваемого в изнасиловании девушки екатеринбуржца. Россиянка написала заявление в полицию, в котором подробно описала, что мужчина опоил ее наркотиками, затащил в туалет бара, а затем надругался. Расследование по делу все еще продолжается, и сегодня стала известна версия событий другой стороны. Ее предоставило издание E1.ru.

Оказалось, что Артем (имя изменено - Прим. ред) отрицает все обвинения в свой адрес. Он заявил, что две девушки сами напросились в заведение, в котором он работает, после закрытия. Они вели себя мило, поэтому он решил впустить их. Теперь мужчина предполагает, что они подумали, что он является владельцем бара, поэтому решили развести его на деньги.

Артем рассказал, что ночные посетительницы принесли алкоголь с собой, и он их не опаивал. Более того, именно они предлагали выпить новому знакомому, но он отказался. «Мы спокойно сидели, танцевали и общались. Карина (имя изменено. — Прим. ред.) сама руки мои водила по себе. Это всё есть на видео. Ничего вообще не было, никаких неправильных действий. И в один момент я ее позвал в туалет, она спокойно пошла», - цитирует слова подозреваемого издание.

По утверждению мужчины, все дальше в кабинке происходило без насильственных действий. Они обнимались, целовались, но в один момент девушка мотнула головой и сильно ударилась о стенку, а затем заявила, что ее любовнику теперь настанет конец. В итоге никакого секса так и не случилось, и после получения травмы они оба вышли и пошли за льдом. Все это зафиксировали камеры.

Увидев наблюдающую за происходящим вторую девушку, Артем начал подозревать неладное. Он прямо у нее спросил, что они хотят от него, а затем попросил их удалиться. А уже спустя четыре дня за ним явилась полиция.

«У меня не укладывается в голове. Если человек так говорит, что его изнасиловали, то почему он сразу не пошел в полицию? А куда-то уехал, и заявление появилось только через несколько дней. Не через час, два или три. Кто с ней что мог сделать за эти несколько дней?», - недоумевает мужчина.

Артем подчеркнул, что уже предоставил три объяснительных и готов пообщаться с заявительницей лично, но она отказывается выходить на контакт. По его словам, правоохранители лично ему сообщили, что, если бы не камеры, дело бы уже давно закрыли, обвинив его в изнасиловании. Однако записи все усложняют, поэтому расследование продолжается.

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