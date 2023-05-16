«Застенчивый убийца»: стали известны новые подробности о Романе Большакове

Резонансное убийство двухлетнего ребенка, произошедшее в Екатеринбурге 13 мая, обрастает новыми подробностями.

Напомним, в тот день 24-летний Роман Большаков встречался с 20-летней сожительницей на съемной квартире. Девушка взяла с собой ребенка, родившегося два года назад от другого отца.

Своим плачем девочка мешала мужчине, и, по версии следствия, он закрыл малышке ладонью рот и нос.

А когда осознал, что стал невольным убийцей ребенка, сам позвонил в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего» и арестовал фигуранта.

kp.ru приводит слова бывшего одноклассника Большакова:

«Роман довольно застенчивый молодой человек, никогда не отличался агрессией. В школе подвергался насмешкам, но реагировал на них спокойно. Всегда был очень позитивным... Дурных привычек не имел, влечений к плохим компаниям тоже».

Издание также сообщает, что со своей возлюбленной Роман познакомился четыре года назад, когда девушке было 16 лет. С тех пор пара регулярно встречается и проводит время на разных съемных квартирах.