Рухнула декоративная часть платформы: дети пострадали на съемках «Василия Теркина»

Среди пострадавших в результате обрушения пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти оказались дети. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, передает Telegram-канал IZ.RU.

По данным СМИ, травмы получили двое несовершеннолетних. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Всего пострадали 15 человек.

Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пациентов оценивается как средней тяжести.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них них попал декоративный состав поезда, в котором могло произойти обрушение. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и детали случившегося.

Ранее в Саратовской области четверо детей попали в больницу. Врачи диагностировали у них отравление.