Рухнул без чувств: стали известны подробности смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова

Стали известны детали последних минут жизни отца хоккеиста Матвея Мичкова. Андрей Мичков пропал 2 апреля, в течение 48 часов его искали родные, волонтеры и правоохранители. 4-го числа его тело нашли в пруду около дома. Об этом сообщается на сайте газеты kp.ru.

Отмечается, что у правоохранителей было несколько версий произошедшего. Одна из них – мужчина мог оступиться и случайно упасть. Также отрабатывалась версия, в которой его мог кто-то столкнуть в водоем. Но сейчас сотрудники правоохранительных органов полагают, что мужчине стало плохо. Эту версию подтверждают камеры видеонаблюдения, установленные по периметру пруда, а также на жилых многоэтажках в Сириусе.

По видеозаписям установили, что мужчина вышел из дома в районе 21:00, шел по тротуару, после чего спустился к водоему. Он простоял на берегу несколько минут и рухнул без чувств. Это может говорить о том, что человеку стало плохо из-за проблем с сердцем.

Окружение спортсмена сообщило, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Судебно-медицинская экспертиза скоро поможет установить точную причину.

«На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка», – сказал руководитель пресс-службы ОМВД Сириуса Павел Комолов.

Ранее мы писали о том, что школьница из Нижнего Тагила лишилась ноги, сбегая из квартиры по канату из простыней.