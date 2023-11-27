«Истошно кричал от боли»: в Новосибирске парня ударило током в троллейбусе

Вечером 26 ноября в одном из троллейбусов Новосибирска молодого мужчину ударило током. ЧП произошло на станции «Октябрьский универмаг».

Одна из свидетельниц произошедшего рассказала, что ехала вечером в троллейбусе №5. В это время в него зашел парень на вид лет 20 — он был одет во все черное.

Со слов очевидцев, он сделал всего лишь шаг, и его отбросило назад. После парень упал на землю и закатился практически под троллейбус в снежную кашу.

«Он сразу начал истошно кричать. Не понятно сперва было, что случилось. Потом уже можно было разобрать, что кричит он: «Меня током ударило! Я мокрый весь!»», — цитирует женщину портал Infopro54.

Водитель, услышав крики парня, сразу же выбежал и помог подняться ему на ноги. После сказали, что троллейбус обесточен и можно выходить. Тогда все пассажиры покинули салон.

Выйдя из троллейбуса, они заметили, что парня уже не было. Пассажиры пробовали его найти, но безрезультатно. Они испугались — в шоковом состоянии он мог не осознать всю серьезность травмы.

Заботливые пассажиры после неудачных поисков накинулись с обвинениями на кондуктора и водителя троллейбуса.

Это уже не первый случай удара током в троллейбусах Новосибирска. В июле собаку-поводыря Вайта убило разрядом электричества. Пес запрыгнул на ступеньки троллейбуса, взвизгнул и упал замертво.

СУ СК РФ по Новосибирской области начал проверку по данному происшествию.

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