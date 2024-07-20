Ругался матом на все заведение: избитый экс-гендиректор World Class перед дракой устроил скандал из-за шаурмы

Журналисты выяснили подробности конфликта бывшего генерального директора спортзалов World Class Дмитрия Бабанова с персоналом шаурмичной в Москве. Оказывается, предприниматель кричал матом на работников заведения и требовал поскорее приготовить ему заказ.

До начала драки Дмитрия пытались успокоить, передает Life.ru. Ему пытались объяснить, что шаурма готовится в порядке очереди и надо еще немного подождать. Однако бывший гендир и слышать не хотел об этом, поэтому стал подгонять персонал матом, а также провоцировать конфликтную ситуацию.

«Рот свой закрой! Жрать неси! Я имею право кричать, я жду шаурму 20 минут... Я уже успел съесть гречку, шашлык и все на свете», — неистовствовал Бабанов.

Дальше буйного клиента попросили выйти на улицу. Но Дмитрий не захотел мирным путем разрешить конфликт, и началась драка.

Ранее сообщалось, что в результате потасовки бизнесмен лишился виниров за 65 тысяч долларов. Кроме того, он получил сотрясение мозга и перелом ребра.