RT: двое обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» были знакомы до теракта

Двое террористов, которых обвиняют в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта, были знакомы. Речь идет о Мухаммадсобире Файзове и Фаридуни Шамсидине.

Как узнал источник RT, они общались в Подольске. Шамсидин работал там на фабрике.

Оба ездили в концертный зал «Крокус», чтобы обследовать место.

Напомним, арестованы четверо обвиняемых в теракте. Они будут находиться под стражей до 22 мая.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале в Подмосковье перед выступлением группы «Пикник». На мероприятие были раскуплены все билеты, в зале могли находиться до 6200 человек при максимальной вместимости 9500.

Позже машина, на которой передвигались преступники, была остановлена. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала помочь силовикам, участвующим в операции, в частности, она предложила закрыть кредиты, ипотеку.