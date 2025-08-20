РПЦ попросит восстановить студенток, если они извинятся за танец на фоне храма

Русская Православная Церковь (РПЦ) выразила готовность поддержать возвращение в университет трех отчисленных студенток МГХПА им. Строганова, если они принесут извинения за танцы у храма Христа Спасителя. Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель Церкви назвал исполненный девушками танец «провокационным», но выразил убеждение, что совершенную ошибку «надо исправить».

«Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить», — заявил Кипшидзе в беседе с Readovka.

Ранее администрация Художественно-промышленного университета имени Строганова приняла решение об отчислении студенток после распространения в социальных сетях видео, на котором они исполняют танец на фоне собора. Подробности этой истории можно прочитать здесь.