Трех студенток первого курса отчислили из вуза за танец у Храма Христа Спасителя

В Москве с первого курса отчислили трех студенток университета имени С.Г. Строганова. Причиной стали их танцы около Храма Христа Спасителя.

О решении вуза сообщает Газета.Ru.

Ученый совет принял решение об отчислении 6 июня. Известно, что девушки были студентками кафедры художественного проектирования интерьеров. Решение мотивировали тем, что они нарушили общественный порядок и оскорбили религиозные чувства граждан.

«Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного ВУЗа», - сказали изданию в вузе.

Были ли учащиеся привлечены к ответственности, в вузе говорить не захотели и посоветовали обратиться за ответом в компетентные органы.

Напомним, о танце девушек на мосту недалеко от храма сообщило движение «Сорок сороков». Активисты призывали обращаться в Следственный комитет и требовать привлечения их к ответственности. В июле сообщалось, что девушек привлекли по статье о мелком хулиганстве.

