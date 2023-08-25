Розыгрыш трех подростков убил 19-летнего инвалида в Беслане

Подросток в Беслане умер после розыгрыша друзей с таблеткой, об этом пишет kp.ru.

В Северной Осетии трое подростков решили пошутить над 19-летним инвалидом. Они дали мальчику таблетку неизвестного происхождения и предложили запить ее газировкой. Ночью ему стало плохо, а позже у юноши случился отек легких. Наутро он скончался.

Родственник мальчика решил разыскать пранкеров, чтобы узнать причину смерти. Одному из подростков повезло меньше всего — мужчина избил его в отместку за гибель инвалида и привел в отделение полиции. В итоге молодые люди признали свою вину. Избитый подросток находится в больнице, а двое других причастных к отравлению — в отделении полиции.

Тем временем, мать избитого парня написала заявление о нанесении побоев ее сыну. В произошедшем разбираются следственные органы.

Ранее мы писали о том, что звезду «Фишера» Анну Снаткину обокрал курьер на 75 тысяч рублей. Актриса решила отправить курьером бижутерию, однако по пути произошло непредвиденное. Транспорт курьера сломался, и он был вынужден направить свое поручение коллеге. В итоге, когда посылка добралась до нужного адреса, дорогих украшений в ней уже не было.