Розыгрыш не удался: житель Санкт-Петербурга попал под суд после шуточного ограбления невесты друга

В Санкт-Петербурге на молодого человека завели два уголовных дела за шуточное ограбление невесты друга. Об этом сообщает Kp.ru.

25-летний житель Санкт-Петербурга решил устроить своей невесте необычный розыгрыш на День всех влюбленных. Молодой человек решил подстроить ограбление и попросил своего друга, охранника ЧОП, «напасть» на них с девушкой во время прогулки. В назначенное время «преступник» подбежал к паре с ножом и попытался отобрать у девушки сумку, но жених заступился за возлюбленную.

Однако на следующий день девушка втайне от жениха написала заявление в полицию. Когда невеста пришла на опознание преступника, она увидела рядом с подставным грабителем своего возлюбленного.

«Раньше он такой ерундой не занимался, а тут что-то взбрело в голову. Я согласился помочь, тогда это казалось забавным. Мы пару раз потренировались. Выглядело безобидно. <…> Я точно знал их маршрут. При нападении показал нож, но не приставлял к горлу, не размахивал им!» — поделился друг жениха.

На «преступника» завели два уголовных дела — за разбой и угрозу убийством (грозит до 10 лет колонии) и отпустили под подписку о невыезде. Сам жених получил статус свидетеля, до конца следствия ему запрещено общаться со своей девушкой, поскольку она признана потерпевшей.

«Как мне сказали в полиции, девушка реально испугалась за свою жизнь. Поэтому и написала заявление. При этом силовики все понимают. Но, как мне объяснили, возбужденное дело нельзя отменить: мол, статья тяжкая, розыгрыш совершен „общеопасным способом“ и мог привести к каким-то негативным последствиям», — рассказал «грабитель».

Что касается жениха и невесты, то известно, что они поссорились и удалили друг друга в соцсетях. Никто из них не комментировал инцидент.

Ранее мы писали о том, что мужчина из Московской области потерял 2,4 миллиона рублей, доверившись молодой знакомой.