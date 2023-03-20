Розы и мягкие игрушки: житель Перми обокрал цветочный магазин ради возлюбленной

Влюбленный житель Перми решился на кражу, чтобы произвести впечатление на избранницу. Мужчина украл из магазина цветы и плюшевые игрушки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на группу УМВД по Перми в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, молодой человек украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей.

Все это горе-романтик проделал ночью. Он проник в цветочный магазин, взломав замок. Житель украл подарки для дамы, но еще не успел подарить. Они были обнаружены у него дома. Позже злоумышленник украл с прилавка другого магазина планшет, который сбыл и распорядился суммой от его продажи по своему усмотрению.

Полицейские задержали молодого человека, который сознался в содеянном и объяснил, что хотел порадовать любимую накануне праздника. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на период следствия. В отношении романтичного вора возбуждены уголовные дела по факту кражи и грабежа.

Ранее мы писали о том, как в Нижнем Новгороде сутенер с проституткой обманули офисного работника на 500 тысяч рублей. 46-летний мужчина находился в командировке. Он увидел объявление об интим-услугах и вечером решил вызвать девушку в гостиницу. Через час секс-работница приехала, но в номер не зашла из-за того, что видела рядом полицейских. Девушка уехала, а мужчина не воспользовался услугами.

Когда мужчина вернулся к себе домой в другой город, ему поступил звонок с неизвестного номера. На той стороне провода сказали, что он бронировал девушку на несколько дней и не оплатил работу.