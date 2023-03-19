В Нижнем Новгороде офисный работник лишился 500 тыс. рублей из-за несостоявшегося интима с проституткой
В Нижнем Новгороде сутенер с проституткой обманули офисного работника на 500 тысяч рублей .
Фото: freepik
В Нижнем Новгороде офисному работнику дорого обошелся интим. Дело в том, что сутенер с проституткой выманили у мужчины 500 тысяч рублей.
46-летний мужчина находился в командировке. Он увидел объявление об интим-услугах и вечером решил вызвать девушку в гостиницу. Через час секс-работница приехала, но в номер не зашла из-за того, что видела рядом полицейских. Девушка уехала, а мужчина не воспользовался услугами.
Когда мужчина вернулся к себе домой в другой город, ему поступил звонок с неизвестного номера. На той стороне провода сказали, что он бронировал девушку на несколько дней и не оплатил работу. Тогда мужчина перевел 55 тысяч рублей на указанный счет. После этого звонки продолжились, якобы он неправильно перевел деньги.
Мужчина несколько раз отправлял деньги, что в целом потратил 500 тысяч рублей. Придя в здравый ум, он понял, что стал жертвой для мошенников и обратился в полицию.