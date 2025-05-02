«Накупил одежды на 700 тысяч»: искалеченная Юлия Ван раскрыла, как бизнесмен Хубутия завоевал ее сердце

Юлия Ван, которая обвиняет бизнесмена Михаила Хубутию в нападении, раскрыла подробности отношений. Вскоре после знакомства мужчина купил ей одежды на 700 тысяч, а через месяц подарил апартаменты в центре Москвы.

Подробностями Ван поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.

Девушка в 22 года переехала в Москву, жила в хостеле за 500 рублей в сутки, работала администратором в салоне красоты, имела «мелочные подработки». С бизнесменом Юлию познакомила подруга – Михаил был женат.

Хубутия сразу сказал девушке, что она «та самая». Близкое общение началось не сразу. В праздник 23 февраля мужчина купил Юлии одежды, подарил цветы, сводил в ресторан.

«Он повез меня в ЦУМ, накупил мне одежды на 700 тысяч. Я была красиво одета, с букетом цветом, мы сходили в ресторан. Он говорил: „Всё для тебя сделаю“. Очень достойно себя вел изначально», — рассказала девушка.

Через месяц щедрый поклонник подарил Ван апартаменты в районе Сухаревской – она была очень счастлива.

После смерти сына Михаил предложил Юлии завести ребенка – у пары родилась дочь. Спустя время у Хубутии родился сын от законной жены. Михаил жил на две семьи – поздравлял дочь, ездил вместе с Ван на отдых.

Со временем Хубутия стал сравнивать Юлию с супругой, называл любовницу «перевалочным пунктом». Он сам снимал нянь для дочери – позже девушка поняла, что те могли передавать мужчине информацию о ней.

Напомним, в ночь на 25 апреля Хубутия якобы вломился в ее дом под Одинцовом с топором, поранил и избил. Ван госпитализировали. На Хубутию возбудили уголовное дело.