Россиянку обвинили в совращении несовершеннолетних школьниц

В Москве учительницу по вокалу подозревают в совращении несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, в Москве была задержана 44-летняя женщина, которая работала в детских секциях. Россиянка была на хорошем счету у руководства и родителей детей, но коллеги заподозрили ее в совращении учениц и написали заявление.

Очевидцы сообщают, что задержанная странно себя вела во время выездных концертов, ночуя со школьницами. Кроме того, одна из учениц заявила о «подозрительном интересе» со стороны педагога.

«Она искала детей, которым не хватало любви и внимания со стороны родителей. С одной стороны, там были нормальные и довольно обеспеченные семьи. Но с очень занятыми родителями. И она начала просто занимать их место в жизни детей, постепенно отворачивая от родителей», — сообщает источник.

После общения с учениками выяснилось, что педагог проявляла интерес и к другим детям.

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