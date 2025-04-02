Россиянку, называющую себя праправнучкой Николая II, задержали в Москве

В Москве задержали женщину, которая называет себя праправнучкой императора Николая II. Ее подозревают в возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев. Подробности выяснил Telegram-канал Baza.

По информации источника, россиянка ведет канал в Сети с исторической тематикой. Она представляется как историк, профессор и «русский интеллектуальный лидер для глобальной политики от Рода государства мира от России». Кроме того, она указывает на свое родство с последним императором России и подчеркивает, что психически здорова.

Baza утверждает, что именно посты в канале женщины послужили причиной ее задержания. Следствие считает, что с 2023 года она несколько раз призывала подписчиков совершать насилие в отношении евреев и тех, кто их поддерживает.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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