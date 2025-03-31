Экс-возлюбленная Гуфа выманила у бизнесмена 23 млн на несуществующего ребенка

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа, звезда «Дома-2» Яна Шевцова выманила у бизнесмена 23,4 млн рублей на несуществующего ребенка. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд.

Подробности сообщает Ura.ru.

В пресс-службе прокуратуры рассказали изданию, что Шевцова сообщила предпринимателю ложные сведения о рождении малыша. Затем она требовала с него деньги на содержание младенца. Это длилось с июня 2023 года по июль 2024-го.

Девушка присылала потерпевшему скаченные фото ребенка. Последний раз скидывала снимки из реанимации и просила денег на «лечение». Материальный ущерб оценили в 23,4 млн рублей, девушке грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве.

Шевцову задержали 10 октября. Источник сообщал, что она шантажировала бизнесмена и грозила рассказать, будто он бросил ее с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области цыганка получила 700 тыс. рублей в качестве пособия на несуществующих детей.