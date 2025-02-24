Россиянку, бросившую дочь в турецком туалете, приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Турции приговорил 18-летнюю российскую студентку, родившую и бросившую младенца в туалете аэропорта в Анталье, к 15 годам тюрьмы.

Как пишет mk.ru, в ходе судебного заседания девушка уверяла, что не знала о беременности и была уверена, что ее состояние вызвано несварением в желудке.

Также россиянка настаивала, что якобы «не заметила» появления дочери на свет, поэтому оставила младенца в унитазе и ушла. При этом местные СМИ не исключают, что избавиться от новорожденной девушке предложила собственная мать.

В настоящее время девочка находится в приюте на территории Турции. Вопрос о дальнейшей судьбе ребенка будет решаться судом отдельно.

Напомним, россиянка родила и оставила ребенка в туалете аэропорта в Турции. Спустя 12 минут девочку обнаружила уборщица, новорожденную спасли. Нога малышки застряла в сливе, а состояние девочки было средним. Отцом ребенка называют студента из Ногинска. Друзья девушки сообщили, что молодой человек избивал будущую мать. Полгода назад она стала встречаться с другим парнем.

Ранее 18-летняя россиянка заявила, что передумала и захотела забрать дочь. Более того, она даже придумала для девочки имя.