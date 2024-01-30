Россиянке отказали в возбуждении уголовного дела после попытки египтянина похитить ее сына

Гражданин Египта вместе с супругой пытался похитить пятилетнего сына жительницы Свердловской области. При этом местная полиция отказала женщине в возбуждении уголовного дела по факту случившегося, передает Ura.ru.

Иностранец предпринял попытку похитить ребенка еще летом 2023 года. Он предлагал мальчику сесть в машину, а затем начал затаскивать его в салон силой. Мама ребенка увидела это и бросилась к нему на помощь.

Женщине удалось отбить сына, но при этом она была избита египтянином и его женой. Также россиянку дважды сбили на автомобиле. После случившегося она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Однако матери было отказано в возбуждении уголовного дела. Стражи порядка не увидели состава преступления.

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