Держали в подвале и угрожали ружьем: банда из подростков и парней похитила мужчину

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту похищения 27-летнего молодого человека в Иркутской области. Жертву держали в подвале и угрожали ей ружьем, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По подозрению в совершении преступления задержана банда подростков и парней — 14-летний и 15-летний школьники и 20-летний и 18-летний юноши. Они приехали из области в Иркутск, где подкараулили жертву. Самый старший участник похищения имел личные счеты с мужчиной.

В итоге его затолкали в минивэн, отвезли за город и бросили в подвал. Там жертве угрожали ружьем. Таким образом мужчину хотели наказать за надменное поведение.

Через некоторое время полицейские освободили жителя Иркутска и задержали членов банды. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

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