Россиянка завела фейковую страницу проститутки и обманула 17 мужчин

В Карачаево-Черкесии женщина обманула 17 мужчин через фейковый профиль проститутки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, россиянка не могла найти себе занятие в декрете, а еще желала финансово помочь супругу, который столкнулся с проблемами на работе. Знакомая посоветовала ей завести страницу в одной из соцсетей. Прислушавшись к совету, домохозяйка разместила чужие фотографии и написала стоимость встречи и разговора по видеосвязи.

Вскоре женщине стали поступать заявки. После денежных переводов она игнорировала мужчин, а на угрозы обратиться в полицию отвечала обещанием опубликовать переписки в интернете. Тем не менее один из мужчин, ставших жертвой мошенницы, не испугался и все-таки обратился за помощью к правоохранителям.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Мошенничество». Уточняется, что каждый из 17 пострадавших отправил россиянке от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что аферисты «развели» звезду «Дома-2» Ирину Пинчук на пять миллионов рублей.