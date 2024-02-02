Россиянка засудила магазин из-за скользкого пола

Жительница Подмосковья сумела получить денежную компенсацию от магазина за падение на мокром полу. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в марте минувшего года в подмосковном Воскресенске. 64-летняя сотрудница склада посетила супермаркет, чтобы приобрести продукты. Россиянка выбрала тележку, схватилась за ручку и заметила, что та испачкана какой-то масляной жидкостью. Покупательница захотела отмыть руки в туалете, но, зайдя в коридор туалетной комнаты, поскользнулась на мокром полу и ударилась головой сначала о металлические петли на дверном косяке, а после – о кафельную плитку. Придя в себя, пострадавшая обнаружила залитое кровью лицо, на место вызвали скорую помощь.

У жительницы Воскресенска диагностировали сотрясение мозга, а также наложили швы на голову. После инцидента пострадавшая столкнулась с сильным падением зрения. Не получив компенсацию от супермаркета, женщина обратилась с иском в суд.

В результате россиянке присудили 45 тысяч рублей, из которых 30 тысяч являются возмещением морального ущерба, еще 15 тысяч – штраф за нарушение прав потребителя.

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