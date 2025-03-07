Россиянка зарубила топором мужа, сына и подругу

В Башкирии 58-летняя местная жительница, которая зарубила топором мужа и сына, призналась в расправе над подругой 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Согласно информации ведомства, в ноябре прошлого года в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. На месте ЧП были обнаружены останки 40-летнего мужчины, который проживал с матерью. Россиянка рассказала, что у них произошла ссора, в ходе которой она толкнула сына, и он упал, ударившись головой о тумбочку. Чтобы избежать ответственности, она подожгла дом. Однако экспертиза установила, что травму мужчине нанесли обухом топора.

Позднее выяснилось, что в 1990-х годах жительницу Башкирии уже судили за расправу над мужем. Она нанесла ему удары топором и попыталась сжечь тело.

Следователи заметили, что способ совершения обоих преступлений схож с нераскрытым убийством женщины в 2005 году, которое произошло в соседней деревне. В итоге обвиняемая признала вину в этом преступлении.

В настоящий момент россиянка арестована. Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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